CADONEGHE - Fiori d'arancio in Comune: ad agosto il sindaco Marco Schiesaro si sposerà con Giorgia Faulisi. La coppia sta organizzando due cerimonie distinte: quella civile, prevista per l'1 agosto alle 18 in municipio a Cadoneghe, e alla fine del mese, il 30 agosto, a Scala, sulla costiera amalfitana, il rito religioso che sarà celebrato dal parroco di Mejaniga, don Mirco De Gaspari, nella chiesa della Santissima Annunziata di Minuta.

Era maggio dell'anno scorso quando il primo cittadino, 36 anni, mentre era in vacanza con Giorgia in Marocco, una sera a cena, a sorpresa, s'inginocchio davanti a lei e le chiese la mano. Quel giorno Giorgia festeggiava il suo trentesimo compleanno. E pochi giorni fa, il 6 giugno, nella chiesa di Sant'Antonino a Mejaniga sono apparse le pubblicazioni di matrimonio. Giorgia e Marco stanno insieme dal 2016 e si sono conosciuti su Instagram.

«Ci siamo conosciuti sul canale social quasi per caso - racconta Marco - ho iniziato a notare che Giorgia metteva dei like sul mio profilo e così le ho chiesto di incontrarci. Il primo appuntamento programmato in piazza dei Signori non è andato molto bene. Poi abbiamo deciso di creare una seconda occasione, e poi una terza, e alla fine abbiamo deciso di conoscerci e di stare insieme».

La cerimonia civile sarà celebrata martedì 1 agosto alle 18 nella sala consiliare di Cadoneghe e a sposare Marco e Giorgia sarà l'amico, e assessore comunale, Nicolò Comis. Al termine, gli sposi si intratterranno con amici e parenti per un brindisi alla trattoria Nalin di Campodarsego. Poi, alla fine del mese, ci sarà il rito religioso ad Amalfi officiato da don Mirco e al quale sono state invitate circa 70 persone. Per loro, i futuri sposi hanno già organizzato e prenotato treno e albergo. «Abbiamo deciso di preparare due cerimonie distinte perché entrambi siamo molto legati a Cadoneghe, dove viviamo, ma anche ad Amalfi, la terra di origine di Giorgia e della sua famiglia. Il paese di Scala, dove si trova la chiesa dell'Annunziata in cui ci sposeremo, è il Comune più antico della costiera «ed è a Scala che è stata composta la canzone natalizia "Tu scendi dalle stelle" da Alfonso de Liguori dice ancora Schiesaro - dopo la cerimonia abbiamo organizzato una festa in un ristorante a Ravello. Per noi la costiera amalfitana ha un significato molto speciale ed è il nostro posto del cuore».

Il viaggio di nozze, invece, dovrà aspettare. «Non abbiamo organizzato nulla perché non riusciamo visti i molti impegni che Giorgia ed io abbiamo in questo periodo aggiunge il sindaco - per me si avvicina la fine del mandato e per Giorgia una nuova avventura con l'apertura della terza pizzeria di famiglia in centro a Padova. Ci sarà tempo più avanti». Giorgia, insieme alla sua famiglia, è titolare delle pizzerie "La Mafaldina", aperte in onore della sua mamma Mafalda, in via Vivarini di Pontevigodarzere, di Ponte San Nicolò e a breve anche a Padova, dove c'era il ristorante La Cova.