di Luca Marin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - La colpa è di un, che si è insinuatocon i comandi, se: strisciando indisturbato per più di due ore, ha causato un’alternanza casuale di rosso verde e giallo, provocando il caos nella viabilità di fronte alla pasticceria Marisa ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, e persino un incidente., e che ha trovato riparo dentro alla struttura in metallo posizionata tra la provinciale 10 di via Roma e via Signoria, e la provinciale 46 di via Piovego, ha fatto letteralmente impazzire i 4 impianti semaforici. Nel pomeriggio di domenica, dalle 18.30 alle 20.30, i segnali luminosi nel nodo stradale hanno fatto le