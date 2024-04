San Giorgio delle Pertiche. Avvelenano tre cani e scappano: due si salvano e uno muore. Caccia ai responsabili con una taglia di 2mila euro

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Tre cani avvelenati di cui uno deceduto e gli altri due salvi per miracolo. È successo a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova, si legge in una nota dell'Aidaa.

Secondo il racconto della proprietaria, i tre cani abbaiavano nel cuore della notte: una volta affacciatasi, ha visto Kira ed Asia, due dei tre cani, che stavano male e vomitavano mentre Snuppol, il più piccolo, era già morto.

La proprietaria avrebbe ritrovato nelle vicinanze alcuni arnesi per lo scasso e da qui si pensa che le responsabilità dell'avvelenamento possano essere dei ladri che, vista la confusione, se la sono data a gambe: tuttavia, non si escludono altre piste.

L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di presentare una denuncia sulla vicenda alla procura di Padova e ha deciso anche di mettere a disposizione una ricompensa di 2.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia e successivamente con la sua testimonianza, fornita secondo le modalità previste dalle legge, aiutino a individuare e far condannare in via definitiva i responsabili dell'avvelenamento dei cani.