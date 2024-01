Padova. Schianto tra due auto, una finisce rovesciata sul fianco: conducente ferita fatta uscire dal bagagliaio

PADOVA - Scontro tra due auto, ferita una donna. L'incidente è avvenuto questa mattina, 19 gennaio, intorno alle 8.45 a Padova. Due auto si sono scontrate in via Facciolati, all'altezza dell'incrocio con via Paruta e uno dei due mezzi è finito rovesciato su un fianco: la conducente, 54 anni, è rimasta ferita.

I vigili del fuoco, accorsi dalla centrale, hanno messo in sicurezza il veicolo ribaltato e hanno estratto dal portellone posteriore la donna, rimasta incastrata. Poi è stata accompagnata in ospedale.

L'altra automobilista è rimasta illesa. I vigili hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni dei pompieri sono terminate intorno alle 9.30.