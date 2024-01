Si rovesciano con l'auto per la nebbia, ferite due ragazze

CONCO - Alle 19, di giovedì 18 gennaio,, i vigili del fuoco sono intervenuti in Contra’ Ciscati a Lusiana Conco per un’auto finita rovesciata: ferite due giovani donne. I pompieri accorsi da Asiago, hanno messo in sicurezza l’auto finita cappottata, mentre le due donne sono state prese in cura dal personale del Suem per essere trasferite in ambulanza in ospedale a Bassano del Grappa. Al momento dell’incidente sulla zona gravava una fitta nebbia . I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 21.30 con il recupero dell’auto da parte del carro attrezzi.