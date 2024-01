Incidente mortale sulla Statale 14 a Latisana: ciclista muore dopo essere stato investito

LATISANA - Un ciclista è morto dopo essere stato investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. L'incidente è accaduto questa mattina, 18 gennaio, nel territorio comunale di Latisana (Udine), lungo la Statale 14, nei pressi di un supermercato, in località Crosere. La vittima è Giorgio Munaretto, classe 1936.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il ciclista è stato urtato da una vettura.