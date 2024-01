Villa del Conte. Non dà la precedenza e si schianta contro una moto: centauro in ospedale e viabilità in tilt

VILLA DEL CONTE (PADOVA) - Incidente stradale oggi, 19 gennaio, alle 14,45 in via Commerciale a Villa del Conte proprio di fronte alla locanda Desiderio. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale della Federazione una Renault Clio condotta da una donna C.D. di 40 anni di Tombolo, nell'uscire dal passo carraio per immettersi sulla provinciale non si è accorta del transito di una moto Yamaha R1 condotta da un uomo T.D di 43 anni di Tombolo che stava percorrendo la strada con direzione Camposampiero.

A seguito dello schianto il motociclista è caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

Soccorso dal personale medico del Suem 118, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato all'ospedale di Camposampiero. Terminati gli accertamenti clinici del caso, non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente dell'auto è sottoposto ad etilometro, è risultato negativo. Disagi alla viabilità ancora a senso unico alternato per consentire i rilievi. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 16.