PADOVA - Entro la fine dell'anno al via i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Lago Dolfin a Salboro. In occasione dell'ultima variazione di bilancio, il vicesindaco Andrea Micalizzi ha fatto approvare dal consiglio comunale uno stanziamento da 650mila euro che servirà a realizzare la nuova pista ciclopedonale. «Grazie a questo finanziamento ha spiegato Micalizzi possiamo accelerare i tempi di questo intervento. Abbiamo già realizzato il progetto preliminare. A breve, dunque, saremmo pronti per il definitivo. Questo significa che entro la fine dell'anno saremo in grado di aprire i cantieri».



Un'opera molto attesa dai residenti di Salboro, in quanto la strada dove sarà realizzata la ciclopista non è in grado di garantire la sicurezza degli amanti della bicicletta. Residenti che in passato hanno raccolto 443 firme per sollecitare il Comune a portare avanti il progetto. «Con soddisfazione possiamo comunicare che l'amministrazione ha accolto la richiesta mettendo a bilancio la realizzazione dell'opera spiegano in una lettera aperta alla cittadinanza Eugenio Grolia e Fabiola Lotto che abitano in zona - Finalmente, dopo molti anni, i ciclisti e i pedoni di via Lago Dolfin, la potranno percorrere in sicurezza, in quanto l'opera risolverà la pericolosità della strada che è stretta in vari punti del tracciato ed è interessata da elevati volumi di traffico (migliaia di auto e camion al giorno) di attraversamento proveniente dai comuni limitrofi. Si tratta, infatti, di una strada che viene utilizzata come via di sfogo per quanti cercano una scorciatoia nei due sensi di marcia, per raggiungere le zone industriali di Padova e di Ponte San Nicolò».



Sempre per andare incontro alle esigenze dei ciclisti, sono iniziati lo scorso ottobre e termineranno la prossima estate, i lavori per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale di Voltabrusegana. Lavori che sono stati finanziati con 550mila euro. La struttura troverà posto, appunto, all'altezza di Voltabrusegana in prossimità del cavalcavia che attraversa la tangenziale e metterà in collegamento i percorsi pedonali e ciclabili sulle due rive del fiume. Un'opera necessaria dopo che RFI, per motivi di sicurezza, ha vietato l'uso della passerella montata a fianco del ponte ferroviario.