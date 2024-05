CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Sos "Cercasi volontari" del presidente del centro servizi Bonora Vittorio Casarin per convincere parrucchieri ed estetisti a tornare a fare volontariato nella struttura per anziani di via Bonora.

Cercasi parrucchieri ed estetisti per la casa di riposo

«Dopo il Covid, alla stregua di tante altre realtà aggregative, si è registrato un'inevitabile riduzione del numero dei volontari - afferma Casarin - Con questo incontro si è voluto stimolare e ridare linfa alla loro presenza con l'auspicio che la stessa possa nuovamente aumentare favorendo questo prezioso servizio a favore degli ospiti. Noi vogliamo stimolare e ridare linfa alla presenza di volontari per favorire il servizio che è stato garantito ai nostri ospiti per molto tempo prima della pandemia. Grazie alla meritevole opera di parrucchieri ed estetisti del territorio che curano le persone e pongono un'attenzione particolare al loro aspetto, la qualità della vita dei nostri anziani è sicuramente migliore».

Proprio per sensibilizzare la necessità di operatoti nella struttura, il presidente Casarin, il direttore Stefano Gallo e la consigliera referente del servizio volontariato Emanuela Marconato con le animatrici/educatrici della struttura, nei giorni scorsi hanno incontrato i volontari parrucchieri ed estetisti che operano all'interno dell'Ente prestando la loro opera gratuitamente per alcune ore con frequenza settimanale. Casarin e l'amministrazione del Bonora hanno voluto ringraziare i volontari parrucchieri Marina Bavato, Maristella Donà, Cristina Zevrain, Andrea Neri, Wilma Marcon, Luigi Checchin e come estetista Nicoletta Carraro per la loro opera. Gli stessi parrucchieri volontari hanno evidenziato la loro gratificazione nel donare parte del loro tempo libero alle persone anziane e hanno suggerito di contattare anche le scuole che formano questa figura professionale.