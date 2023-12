Rissa tra minorenni in Riviera Ponti Romani a Padova, spunta un coltello e uno finisce in ospedale. Tre i giovanissimi identificati

PADOVA - Rissa tra minorenni, spunta un coltello e uno finisce in ospedale. La violenza è scattata nella serata di oggi, 9 dicembre, in Riviera Ponti Romani quando giovanissimi non ancora maggiorenni si fronteggiati.

All'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile, sono stati identificati tre minorenni, uno reisdente a Padova, due in Provincia. Uno di loro è stato trasportato in ospedale con ferite da taglio ad una mano. Gli altri due minorenni sono invece in attesa di essere riaffidati ai genitori. Sul fatto, sono in corso le indagini da parte dei militari.