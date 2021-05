PADOVA - Federico "Chicco" Contin, meglio conosciuto come il re dello spritz, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di padova per i reati di truffa e appropriazione indebita. Contin è accusato di essersi appropriato di circa 30mila euro in qualità di segretario dell'associazione e organizzatore dell'evento il Naviglio. Era stato denunciato ai carabinieri da sette baristi, che avevano preso parte alla manifestazione.

