Rapina nella sala slot, ferita la donna dietro la cassa, rubati 2.500 euro

MONTEGROTTO - Rapina in una sala slot stamane poco dopo le 10 a Montegrotto Terme. Un uomo con il volto coperto si è presentato al bancone brandendo un coltello e ferendo in modo non grave una donna di 50 anni che si trovava dietro alla cassa. Approfittando della concitazione il rapinatore è riuscito a farsi aprire la cassaforte e a farsi consegnare 2500 euro in contanti. Il malvivente è poi fuggito a piedi. La stessa sala slot di Montegrotto Terme, gestita da personale cinese, era già stata presa di mira da un malvivente che aveva puntato l'arma al capo del titolare. Le indagini sono affidate ai carabinieri, dalla visione delle immagini di videosorveglianza i colpi sarebbero da attribuire a due persone diverse. © RIPRODUZIONE RISERVATA