Rubano. Ragazzini circondano un coetaneo alla fermata del bus e lo minacciano: «Consegnaci le scarpe». Denunciati

RUBANO (PADOVA) - Circondano un ragazzino e lo costringono a consegnare le scarpe: denunciati tre minorenni. I fatti sono avvenuti lo scorso 4 novembre, nel pomeriggio, alla fermata dell'autobus vicino al centro commerciale Le Brentelle. Un ragazzino è stato avvicinato da tre coetanei che volevano le sue scarpe da ginnastica, del valore di 400 euro. Lo hanno circondato e quello di loro che indossava un passamontagna gli ha intimato di toglierle e consegnarle.

Spaventato, il ragazzino ha obbedito e i tre sono scappati. La vittima ha chiamato il 112 e una pattuglia dei carabinieri lo ha raggiunto. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti e raccolto nei giorni successivi le testimonianze. Hanno fatto appostamenti e controlli fino a trovare i tre responsabili in un bar vicino al centro commerciale. Una volta accompagnati in caserma, uno dei tre ha ripetutamente minacciato i carabinieri. Uno di loro aveva addosso le scarpe rubate. Dovranno rispondere alla Procura dei minori di Venezia di rapina in concorso e uno di essi anche di minaccia a pubblico ufficiale.