Albignasego. Picchiano 14enne per rapinarlo del borsello, arrestati. I due bulli hanno 17 e 15 anni

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Calci e pugni, tutto per rubargli il borsello.

I due ragazzini si trovavano alle giostre di Albignasego ieri sera, 18 maggio, e hanno preso di mira un 14enne. Lo hanno bloccato e gli hanno intimato di farsi consegnare il borsello ma il ragazzino si è rifiutato. Così i due bulli lo hanno picchiato finché non sono riusciti a sfilargli il borsello, al cui interno c'erano pochi euro e i gettoni delle giostre.

Il padre del 14enne ha subito chiamato i carabinieri. Nel giro di poco i due bulli sono stati individuati, erano ancora in giro per il luna park. Alla vista dei militari hanno tentato di scappare ma senza successo: sono stati arrestati e portati al centro di prima accoglienza per minorenni di Treviso. Risponderanno di rapina aggravata in concorso.