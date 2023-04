CONSELVE - Appendono un telo ombreggiante da un capo all'altro della strada, sui pali alle estremità della carreggiata, mettendo a rischio i passanti. Piccoli teppisti nuovamente in azione a Conselve, dove aumenta la preoccupazione per la presenza di ragazzini, tutti in età scolare, che si fanno beffe di chi trovano per strada, a scuola hanno atteggiamenti da bulli, tanto da indurre l’amministrazione comunale ad intervenire. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì nel centro del paese e dopo la segnalazione avvenuta via social da parte di una cittadina che ha pure informato le forze dell’ordine, in tanti hanno riconosciuto il gruppo di scalmanati che hanno scorrazzato indisturbati per le vie della cittadina.

L'ALLARME

«Mi trovavo a poca distanza da Villa Toderini nella centrale via Matteotti e vedo passare tre ragazzini, uno in bici, gli altri a piedi, che trascinavano una striscia davvero lunga di rete ombreggiante - racconta M.S.- ridevano loro e noi non capivamo il perché di tanta ilarità. Dopo qualche minuto sono salita in auto con i miei figli e procedendo verso la fine della strada sono stata costretta a frenare perché qualcosa di strano era in mezzo alla strada: quella striscia di ombreggiante era tesa tra i due pali che stanno agli estremi della carreggiata. Con me si sono fermati altri due concittadini per togliere il prima possibile quell’oggetto pericoloso». La signora aggiunge: «Dei ragazzini neanche l’ombra, fino all’imbocco di via Arre, quando ne vedo uno, provvidenzialmente “salvato” da un adulto, penso il padre, giunto a bordo di una vettura, che non mi ha nemmeno dato il tempo di chiedere spiegazioni, perché ha ingranato la marcia e se ne è andato». Nel frattempo, un donna residente in via Matteotti, che aveva assistito alla scena, ha chiamato il 112, Pronto Intervento dei Carabinieri. «E’ arrivata una pattuglia inviata dal Comando di Abano, alla quale ho spiegato l’accaduto - dice K.G. - se le auto passavano sopra il telo, non altrettanto si poteva dire per cicli e motocicli, che avrebbero potuto bloccarsi all’improvviso avviluppati dal telo, sbalzando violentemente il conducente della due ruote. Per fortuna - sottolinea la donna - siamo intervenuti con altre persone, evitando il peggio, però resta il fatto che questi ragazzi agiscono indisturbati ed hanno una età davvero bassa, penso intorno ai 12-13 anni. Mi auguro che le tante telecamere sparse per il paese possano contribuire ad individuare i colpevoli».

LA BANDA

Sembra che qualcuno di questi minori fosse in stretto contatto con quelli trovati dai Carabinieri a Monselice, dopo aver portato a termine una rapina ai danni di coetanei. Il Comune intanto, anche a seguito dei fatti incresciosi avvenuti in occasione del Carnevale Conselvano nella zona del Prato Comunale, segno di un crescente disagio sociale, che viene purtroppo rilevato anche in molte zone della provincia, si sta organizzando. «Abbiamo avuto una riunione specifica su questo tema del gruppo di maggioranza, concordando sulla necessità di intervenire con azioni educative da mettere in campo a stretto giro, coordinandoci con le forze dell’ordine e le agenzie educative, perché su questo tema e necessario fare fronte comune», assicura il sindaco Umberto Perilli.