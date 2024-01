Piove di Sacco. Racconta di aver subito una rapina in negozio ma i video della sorveglianza lo smentiscono: 51enne denunciato

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Simula una rapina, viene incastrato dalle telecamere: un 51enne italiano è stato denunciato per simulazione di reato.

Lo scorso 16 gennaio l'uomo, che lavora in un punto vendita di sigarette elettroniche, ha chiamato il 112 dicendo di aver appena subito una rapina. Ha raccontato ai carabinieri che una persona era entrata in negozio e lo aveva spinto a terra. Poi aveva preso l'incasso della giornata, 580 euro, ed era scappata. I militari hanno avviato le indagini e visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza. Ma nei video non c'era assolutamente nulla.

Così hanno chiamato in caserma il 51enne che, ormai con le spalle al muro, ha ammesso di aver inventato tutto.