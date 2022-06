Rapinano un negozio ma non c'è la cassa: rubano una valigetta per poi scoprire che non conteneva soldi

PADOVA - Armati di pistola e mazza hanno rapinato un negozio di forniture elettriche. Ma sono andati via a bocca asciutta. Nella tarda mattinata di oggi, 15 giugno, due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione in un negozio di forniture elettriche di Riviera Maestri del Lavoro. Hanno minacciato la persona dietro il bancone con una mazza e una pistola dicendo che volevano i soldi. E di consegnarli in fretta. All'ingresso, tuttavia, non c'era una cassa. I due malviventi hanno visto una valigetta che sembrava promettere bene e pensando fosse piena di soldi l'hanno afferrata al volo e sono fuggiti a bordo di un'auto, risultata rubata. Nella valigetta non c'erano soldi, c'erano dei campioni. La polizia, chiamata subito dopo la rapina, sta indagando per trovare i due rapinatori.

APPROFONDIMENTI FOSSò Rapina al Prix: puntano la pistola in faccia al direttore e fuggono...