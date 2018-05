Coppia minacciata con la bottiglia per rubare nell'auto: i rapinatori tornano liberi dopo tre mesi

di Luca Ingegneri

PADOVA - Avevanouna coppia dibrandendo unadi vetro, dopo essere stati sorpresi a sfondare il deflettore dell'auto parcheggiata in via Valeri. La polizia li aveva poi arrestati per tentata rapina. I due ladruncoli di professione potranno ora tornare alle loro abituali occupazioni ma dovranno operare lontano da Padova. Ad entrambi è stata applicata la misura del. A, 44 anni, originario di Napoli ma trasferitosi da diversi anni al Nord, e, 51enne padovano, di fatto senza fissa dimora, è andata piuttosto bene. Il tribunale ha riqualificato il reato in furto aggravato infliggendo un anno e tre mesi a Scala, che aveva violato il divieto di ritorno a Padova nonostante il foglio di via del questore della durata di tre anni, e un anno a Paccagnella. Dopoi giudici hanno ordinato ladi entrambi i pregiudicati, assistiti dall'avvocato Carlo Mursia. Difficilmente la coppia trevigiana dimenticherà quella gita domenicale di metà febbraio a Padova...