Abano. Circondato e minacciato con un coltello, 35enne consegna il portafogli: poi si rifugia in hotel per chiedere aiuto

ABANO (PADOVA) - Nella notte tra il 30 e il 31 gennaio poco dopo mezzanotte in via Mazzini ad Abano Terme un uomo di 35 anni residente a Padova mentre stava passeggiando in pieno centro termale, è stato avvicinato da tre sconosciuti con il volto travisato che gli hanno puntato un coltello addosso. "Dacci il portafogli" gli hanno intimato.

La vittima, sotto choc, non ha potuto far altro che consegnargli i suoi effetti personali. A quel punto i banditi sono fuggiti a piedi nell'oscurità facendo perdere le proprie tracce.

Il trentacinquenne che è rimasto illeso, si è rifugiato all'interno della hall dell'hotel Roma dove ha chiesto aiuto. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Abano. I militari dopo essersi sincerati che la vittima non avesse riportato conseguenze fisiche, con i primi spunti investigativi raccolti, si sono messi alla ricerca del terzetto. L'attività è frenetica, perchè è forte il rischio che i tre banditi possano tornare in azione a stretto giro. Il bottino del colpo è misero, mancherebbero all'appello un centinaio di euro.