Rapina alla sede del corriere Gls, banditi armati minacciano i dipendenti e si fanno consegnare 15mila euro

PORDENONE - Rapina alle 18.20 di oggi, martedì 30 gennaio, al GLS di via Nuova di Corva a Pordenone. Due persone travisate, armate di coltello e pistola, hanno minacciato i dipendenti facendosi consegnare una somma di 15mila euro. Sul posto stanno operando la Squadra Volante, gli investigatori della Squadra Mobile e della Scientifica. Non ci sono stati feriti. Non chiaro se l'arma fosse un modello giocattolo.

Ultimo aggiornamento: 19:54

