Tenta di rubare una bici al Grest, inseguito fugge su un treno: 22enne bloccato e arrestato

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Con un cavatappi ha minacciato i partecipanti ad un Grest in una scuola di via Moro a Campodarsego. Motivo del contendere, una bicicletta parcheggiata all'esterno dell'istituto che un 22enne straniero voleva rubare. Una volta scoperto dagli animatori del campo scuola, non ha esitato a puntare l'oggetto contro i testimoni. Poi si è dato alla fuga direzione stazione ferroviaria.

Due animatori, mostrando grande senso civico, hanno inseguito a piedi e nel frattempo hanno allertato il 112. Il nordafricano è riuscito a salire su un regionale per Bassano, ma una volta che il convoglio si è fermato a San Giorgio delle Pertiche è stato raggiunto dai carabinieri della Radiomobile di Cittadella che l'hanno fatto scendere. Portato in caserma il ventiduenne di origini marocchine è stato arrestato per tentata rapina.