Ladri a Crocetta. Porta del supermercato sfondata, fuga con la cassaforte

CROCETTA (TREVISO) – Ladri al supermercato a Crocetta del Montello: fuga nella notte con la cassaforte. Il colpo è stato messo a segno durante il weekend in un esercizio commerciale in via Erizzo e scoperto solo nella mattinata di oggi, lunedì 18 marzo. I malviventi si sono introdotti forzando una porta secondaria. Hanno trovato la cassaforte e sono riusciti a portarla via nonostante fosse fissata al pavimento. Al suo interno alcune migliaia di euro. Molti i danni, in corso di quantificazione. Indagini in corso dei carabinieri.