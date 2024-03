Rapina a mano armata all'ambulatorio Pavanello di Ponte di Brenta. Potrebbero essere gli stessi dell'assalto al Prix di Saonara

PADOVA - Rapina a mano armata oggi 20 marzo alle 12,30 al centro analisi mediche Pavanello di via Bravi a Ponte di Brenta, zona est di Padova. Due banditi, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione nella struttura sanitaria con il volto travisato da passamontagna. Decisi e in pochi secondi sono andati alla zona reception è hanno intimato la dipendente di consegnargli tutto il denaro contenuto nel registratore di cassa.

La vittima non ha opposto alcuna resistenza.

I malviventi, una volta arraffato il denaro, sono fuggiti a piedi. E' probabile che poco distante avessero un terzo complice pronto a favorirgli la fuga in auto. Per come si è sviluppato l'assalto, compreso l'orario in cui è avvenuto, la rapina da Pavanello ricorda da vicina quella occorsa qualche giorno fa al supermercato Prix di Saonara.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Noventa Padovana che hanno operato con la collaborazione di una pattuglia del Radiomobile di Padova. Nessuno dei presenti nell'ambulatorio medico è rimasto contuso. Il colpo è durato meno di due minuti.