Rapina al Prix. Due banditi puntano la pistola contro la commessa e si fanno dare l'incasso: 900 euro

SAONARA - Rapina all'ora di pranzo, oggi 18 marzo, a Saonara al supermercato Prix di via XX Settembre a Saonara. Due banditi con il volto travisato da passamontagna attorno alle 13,40 sono penetrati all'interno del market e si sono diretti alla cassa. Qui hanno puntato una pistola addosso ad una commessa intimandole di farsi consegnare l'incasso. La donna ha mantenuto la necessaria lucidità e ha preso dalla cassa tutto il contante presente. La cifra si aggira attorno ai 900 euro. I banditi sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Non è dato sapere se all'esterno del Prix vi fosse o meno un terzo complice in auto pronto a favorirgli la fuga. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri della stazione di Legnaro e i colleghi del Radiomobile di Piove di Sacco.

I militari dell'Arma hanno subito attivato le ricerche dei malviventi. La zona è stata sottoposta a numerosi posti di controllo lungo le principali direttrici.