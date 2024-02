Trieste. Rapina armato un supermercato e si intasca 300 euro: arrestato subito dopo, denunciato il complice

TRIESTE - Un colpo non andato a segno per pochissimo quello avvenuto oggi, venerdì 23 febbraio, in un supermercato di via Zorutti. Un uomo di 34 anni, di origini croate, uscito di recente dal carcere per precedenti specifici, è stato arrestato stamani dalla polizia a Trieste in flagranza di reato.

Il 34enne è entrato nel negozio verso le 9 del mattino assieme a un'altra persona, un uomo di 47 anni di Trieste, entrambi armati e con volto travisato. I due sono riusciti a impossessarsi di circa 300 euro prelevati dalle casse. Dopo l'allarme dato al 112 da chi si trovava nel supermercato, la polizia è intervenuta riuscendo ad arrestare il 34enne, mentre il complice è fuggito. Successivamente anche il 47enne è stato rintracciato e denunciato per concorso in rapina.