CAVALLINO-TREPORTI - «Questa è una notizia che non ci aspettavamo e che non ci rende felici, ma vogliamo essere comunque ottimisti: la giustizia farà il suo corso». Le parole sono pesate una ad una nel tentativo di trattenere delusione e insoddisfazione. A parlare è il sindaco Roberta Nesto, dopo che ieri sera nel litorale è piombata la notizia del ritorno in libertà di Sandro Levak. Per il 55enne, il gip ha confermato l’arresto, stabilendo che le esigenze cautelari nei confronti dell’uomo possano essere soddisfatte da una misura non detentiva, ovvero con l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. «Inutile negarlo – dice subito la prima cittadina – questa decisione non ci rende felici. Non è mia abitudine sindacare l’operato dei giudici e non voglio farlo ora, ma onestamente non sono contenta. Detto questo, voglio essere altrettanto schietta: sono sicura che la giustizia farà il suo corso, le persone coinvolte nella rapina saranno tutte assicurate alla giustizia. In questo senso vale la pena ricordare il gran lavoro degli investigatori che da domenica sera stanno indagando senza sosta». Nesto ha poi ribadito l’impegno dell’ente per quanto riguarda la sicurezza pubblica: «Abbiamo potenziato il numero delle telecamere di videosorveglianza comunale – aggiunge Roberta Nesto – che oggi sono una sessantina, molte ad alta tecnologia in grado di riprendere certi particolari anche nelle ore notturne, oltretutto con un sistema collegato direttamente alla caserma dei Carabinieri. Ed è ovvio che questo non ci basta e che continueremo a potenziare il sistema di videosorveglianza, ma se gli enti locali fanno la loro parte e le forze dell’ordine, che ringraziamo, fanno il loro lavoro, ci aspettiamo che anche gli altri soggetti coinvolti nella sicurezza facciano altrettanto. Ciò detto, lo ribadisco: sono sicura che la giustizia farà il suo corso». La stessa sindaca, da domenica sera in stretto contatto con la famiglia Biondo, ieri sera ha contattato i famigliari di Alberto Biondo, il 34enne che ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito alla gamba sinistra da un colpo di pistola, dichiarando la vicinanza dell’intero Comune.

