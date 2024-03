Rapina in banca, due banditi armati minacciano impiegata ma poi scappano senza bottino. E' caccia ai malviventi

VITTORIO VENETO (TREVISO) – Rapina in banca stamattina verso le 10 alla filiale della BPM in viale della Vittoria. Due banditi travisati con parrucca e passamontagna, uno dei due armato di taglierino, hanno minacciato una impiegata e una cliente presente in quel momento. Nonostante le intimidazioni sono scappati a mani vuote perchè le casse erano protette da temporizzatore. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei militari dell’Arma che hanno avviato subito le ricerche ancora in corso in tutto il territorio.

Poche ore dopo è stata ritrovata dai carabinieri l'auto verosimilmente utilizzata dai due malfattori. Si tratta di una Ford c-max rubata pochi giorni fa nel veneziano, rinvenuta abbandonata a circa 2 km dall'istituto di credito. Il veicolo, sequestrato, sarà ora oggetto di accurati accertamenti tecnici.