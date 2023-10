RUBANO - Sputi in faccia per costringere la vittima ad arrendersi e a consegnare i contanti. Drammatica avventura quella vissuta da una donna che si è vista portare via un ingente quantitativo di denaro da un malvivente che ha agito in pieno giorno. Ancora una persona rapinata davanti ad uno sportello bancomat Unicredit. Dopo i tre casi registrati nei mesi scorsi a Vigonza, venerdì pomeriggio un episodio analogo è avvenuto alla filiale Unicredit di piazza Cornaro Lucrezia a Sarmeola.

L'AZIONE

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Rubano una donna attorno alle 15 si è avvicinata allo sportello per effettuare un prelievo. Dopo aver digitato la somma che necessitava, 1.500 euro, ha atteso che la macchina erogasse le banconote.

Ad un tratto dietro di lei si è materializzato uno sconosciuto che ha iniziato ad osservarla con una certa insistenza. Non appena la vittima ha raccolto le banconote il malvivente l’ha avvicinata e le ha intimato di dargli il contante. Ad una comprensibile resistenza posta in essere dalla correntista, il bandito ha cominciato a sputarle addosso e a ripetere frasi incomprensibili. A quel punto la donna, spaventata e terrorizzata per ciò che stava accadendo, ha mollato la presa e lo sconosciuto le ha strappato dalle mani i soldi. Poi è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Non è dato sapere se nelle vicinanze della banca avesse un’auto per dileguarsi più facilmente o ci fosse un complice ad attenderlo. Sta di fatto che la donna, in evidente stato di choc per quanto le era capitato, si è messa ad urlare e ha chiamato il 112. Sul posto si è portata dopo pochi istanti una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma dopo essersi sincerati che la correntista non fosse ferita, si sono fatti raccontare i momenti salienti della rapina e hanno raccolto un sommario identikit della persona da ricercare. Da quanto si è appreso avrebbe agito uno straniero. Sta di fatto che in tempo reale sono stati organizzati posti di controllo in tutte le arterie limitrofe alla banca, ma al momento chi ha spillato con vigliaccheria e brutale volgarità i soldi alla vittima è riuscito a farla franca.

LE IMMAGINI

Già domani i militari acquisiranno le immagini della videosorveglianza della Unicredit con la speranza di estrapolare un fotogramma che riprenda in faccia l’autore della rapina. La donna, che ha formalizzato denuncia per quanto le è capitato non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. L’episodio di Sarmeola di venerdì pomeriggio ricorda quanto avvenuto ad agosto e precedentemente a Vigonza in via Moro dove in almeno tre casi accertati, altrettanti anziani durante il prelievo sono stati avvicinati da due banditi che hanno rubato il contante appena prelevato dalle vittime.

Sembra improponibile che il rapinatore solitario di venerdì possa essere uno di quelli che hanno agito a Vigonza, ma gli investigatori dell’Arma metteranno a confronto le immagini estrapolate per sciogliere ogni dubbio. A Sarmeola al momento della rapina nessuno si sarebbe accorto di movimenti sospetti, ma la notizia della donna aggredita allo sportello bancomat ben presto a fatto il giro del paese creando un forte malessere.