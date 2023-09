Rapina violenta alla pasticceria Sorarù con calci, pugni e morsi al titolare: presi gli autori della notte brava

VICENZA - Sono stati individuati e arrestati dalla Polizia i presunti responsabili di una rapina violenta ai danni di una nota pasticceria del centro di Vicenza, avvenuta al termine di una nottata di azioni violente nel capoluogo berico tra il 19 e il 20 settembre scorsi. Si tratta di due noti pregiudicati vicentini, D.F.B. di 28 anni e B.S. (30), senza fissa dimora ma gravitanti nel vicentino. Le indagini sono state svolte «a ritroso», a partire dalla rapina con aggressione al titolare della pasticceria Sorarù di Piazzetta Palladio. I due, al termine, erano fuggiti abbandonando un «trolley» risultato rubato qualche ora prima in una abitazione non lontana. I due avevano tentato un altro furto poco prima in un'altra casa. È quindi emerso il loro coinvolgimento anche nel furto del portafogli in un ristorante sushi, avvenuto dopo la rapina alla pasticceria: nel locale è stato infatti trovato il portafogli del titolare della pasticceria. Al termine della ricostruzione della sequenza di reati da parte della della Questura, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale, la Procura della repubblica di Vicenza ha chiesto al Gip due ordini di custodia cautelare. Al 28enne la misura è stata notificata in carcere a Padova, dove si trovava detenuto per altri fatti analoghi, all'altro invece nel centro di Vicenza, da cui è stato portato alla Casa Circondariale di Vicenza. Il Questore di Vicenza Paolo Sartori, in parallelo con l'iter giudiziario, ha intanto emesso nei loro confronti un Avviso Orale e un Foglio di Via obbligatorio dal Comune di Vicenza, con divieto di farvi rientro per i prossimi quattro anni.