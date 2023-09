Padova. Rapinò un gioielliere ferendolo al voto con l'acido: 33enne arrestato in Germania

PADOVA - É stato arrestato in Germania il 33enne marocchino responsabile di una rapina aggravata commessa a Padova nel 2020, ai danni del titolare di una gioielleria colpito al volto con una bottiglia di acido muriatico.

Era la sera del 22 gennaio 2020. Il 33enne si è appostato all'orario di chiusura fuori dalla gioielleria di via Aspetti. Il titolare è uscito e si è diretto verso la sua auto, parcheggiata in via Lombardo. A quel punto il marocchino lo ha avvicinato e gli ha intimato di consegnargli il denaro che aveva con sè. «Ho l'acido, dammi il borsello» gridava sventolando davanti al volto della vittima una bottiglia con la dicitura "acido muriatico". Subito dopo ha attuato la sua minaccia, gli ha gettato sugli occhi la sostanza corrosiva, provocandogli delle lesioni e riuscendo così a strappargli il borsello dalle mani. Dentro c'erano documenti, chiavi del negozio, di casa e dell'auto. L'incasso di giornata la vittima l'aveva in tasca ma il rapinatore questo non lo sapeva.

Dimesso dall'ospedale dopo due giorni di ricovero, la vittima ha dato agli agenti della Squadra mobile una descrizione puntuale del suo aggressore.

Ha raccontato che poco prima dell'orario di chiusura il 33enne aveva tentato di entrare ma l'uomo aveva fatto finta di non vederlo ed era andato nel retro. E una volta uscito dal negozio il rapinatore aveva anche tentato di salire in auto con lui. A quel punto è scattata l'aggressione con l'acido.

Il 33enne aveva dei precedenti per tentata rapina in concorso e tentata lesione, reati commessi a Bologna, e per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi a Padova nel 2019. La vittima ha riconosciuto il rapinatore dalle foto mostrate dalla polizia. Nei confronti del 33enne è intervenuta nel frattempo anche la condanna definitiva per la rapina: cumulate le precedenti condanne deve scontare 8 anni di reclusione.