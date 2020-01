Rapina all'acido in gioielleria, liquido corrosivo in faccia: il titolare all'ospedale

PADOVA - Il titolare della Gioielleria Galante, al civico 55 di via Aspetti all'Arcella, 53anni, italiano, ha subito intorno alle 20.30 di stasera, 21 gennaio, una violenta rapina. Pare che l'uomo sia stato aggredito da uno straniero, poi scappato, che gli avrebbe anche lanciato addosso un liquido corrosivo, forse acido. L'uomo è in pronto soccorso all'ospedale di Padova, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le Volanti della polizia che hanno chiuso la strada e la Scientifica per i rilievi.



