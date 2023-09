Padova. Ragazza scomparsa: sei giorni di buio, poi torna a casa. La mamma posta un video commovente sui social

PADOVA - La 14enne scomparsa da casa da sei giorni è tornata a casa. Sta bene e ha riabbracciato la mamma che per giorni aveva tappezzato i social di sue fotografie, un susseguirsi di appelli disperati.

L'ultima volta che era stata vista era martedì 19 settembre, poi più nulla. Un silenzio che ha allarmato parenti e amici, fino al lieto epilogo. La ragazzina, secondo le prime informazioni, sarebbe tornata a casa da sola.

La mamma della ragazza che, oltre alle forze dell'ordine, aveva affidato a Facebook un accorato appello per riuscire a ritrovare la figlia, ha postato uno scritto e un video commoventi per ringraziare tutti quelli che lei chiama "community", ossia le persone che le sono state vicine attraverso i social. «Desidero ringraziare tutte le forze dell'ordine per il loro operato e lavoro svolto ma voglio ringraziare tutti voi - ha scritto la mamma sui social - Desidero poter dire grazie ad ogni singola persona, frase, parola, manifestazione d'aiuto. Grazie per la vicinanza, sostegno e supporto ricevuto. Grazie ad ogni singola persona che s'è unita alle mie preghiere».