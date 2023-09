Padova. Scompare a 14 anni, l'appello della mamma sui social: «Torna, ti voglio bene»

PADOVA - ​Corre sul web l'appello diffuso da una mamma che cerca la figlia, scomparsa da Padova. La ragazzina è stata vista l’ultima volta martedì 19 settembre alle 18.30 in via Tre Garofani. La madre ha girato un video e diffuso le foto della figlia per chiedere a chiunque possa averla vista di dare notizie alla famiglia. Si tratta di un allontanamento volontario, ma con il passare del tempo la preoccupazione cresce.

L'appello

Le forze dell’ordine hanno già attivato le ricerche.

«L’ultima volta in cui ho parlato con mia figlia erano le 18.30 di martedì 19 settembre - dice la donna nel suo appello su Facebook - si trovava alla Madonna Pellegrina nei pressi del campo sportivo e della chiesa in via Tre Garofani. Indossava un top canotta a scacchi bianchi e neri e pantaloni cargo neri, probabilmente con una felpa grigia sopra con cappuccio, aveva addosso scarpe Nike nere e rosse e uno zaino Eastpack nero e grigio. Ha i capelli rosso rame lunghi fino a sotto le spalle e un piercing con brillantino al naso al lato destro. Da giorni il suo telefono è spento: l’ultima volta che una cella lo ha agganciato è stato in provincia di Brescia».