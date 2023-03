Occupata sala con la cattedra di Galileo all'università: dopo Firenze l'azione di Ultima Generazione si sposta a Padova

PADOVA - Dopo Palazzo della Signoria a Firenze, con placcaggio del sindaco Dario Nardella, eccoli a Palazzo Bo. Niente imbrattamenti questa volta per Ultima Generazione, Scientist Rebellion e Veglie contro le morti in mare. In tre, questa mattina 20 marzo, hanno occupato la Sala dei Quaranta della sede storica dell'Università di Padova, dove è custodita la cattedra di Galileo. Hanno posizionato dei cartelli a terra per dire no ai combustibili fossili.

«Nonostante gli avvertimenti della comunità scientifica degli ultimi decenni, la classe dirigente ha dimostrato di non voler prendere i provvedimenti necessari e di non essere pronta al cambiamento» recita una loro nota. «Mi chiamo Warren Cairns, sono un ricercatore in chimica ambientale e sono al fianco di questa generazione di futuri scienziati - ha detto uno dei manifestanti - Da oltre 20 anni studio l'ambiente e gli effetti delle sostanze chimiche su di esso. Abbiamo ottenuto molte vittorie, come la convenzione di Stoccolma contro i PCB. Il protocollo di Montreal che ha stabilizzato e sta finalmente permettendo al buco dell'ozono di guarire. Ma ora ci troviamo di fronte alla nostra sfida più grande. Il cambiamento climatico sta guidando tutti i cambiamenti ambientali del pianeta. Sto vedendo la mia ricerca cambiare sotto i miei occhi e il cambiamento climatico domina tutto ciò che vediamo. Ora mi sento obbligato a ribellarmi perché i governi non ci ascoltano più».