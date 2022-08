Blitz degli ambientalisti, si incatenano alla Cappella degli Scrovegni

PADOVA - Nuovo blitz non violento degli attivisti di Ultima Generazione, che stamattina, 21 agosto, sono entrati nella Cappella degli Scrovegni, incatenandosi alle balaustre che delimitano il percorso dei visitatori al ciclo di affreschi di Giotto. Erano in quattro. A quel punto uno di loro ha letto ad alta voce i messaggi di protesta del movimento, contro lo spreco di acqua ed energia. Poco dopo è arrivata la polizia, che ha cercato dapprima di convincere gli attivisti a interrompere la protesta, poi, visto il loro rifiuto, ha fatto tagliare con delle cesoie le catene ed ha portato via a braccia i manifestanti.