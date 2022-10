Giovani attivisti bloccano la tangenziale sedendosi sull'asfalto: «L'emergenza climatica è adesso»

PADOVA - Un gruppo di attivisti di Ultima Generazione questa mattina, attorno alle otto, ha bloccato la tangenziale in zona industriale a Padova. Si tratta dell'ennesimo blitz messo a segno dai ragazzi nel Padovano, con l'obiettivo di porre l'attenzione sull'emergenza climatica. Nei mesi scorsi, infatti, gli attivisti si sono incatenati alla ringhiera della Cappella degli Scrovegni e avevano organizzato un assalto, poi fallito, alla sede regionale della Lega in via Panà a Noventa Padovana.

L'ultimo episodio risale a questa mattina, quando quattro ragazzi hanno deciso di bloccare corso Australia, creando caos e lunghe code. Muniti di cartelloni, hanno manifestato anche in supporto dello sciopero della fame di Alessandro (che chiede di essere ascoltato dal governo). Dopo poco più di mezz’ora sono intervenute le forze dell’ordine che hanno portato in questura gli attivisti coinvolti.

«Siamo qui a fare un blocco stradale non violento sulla statale padovana. Stiamo bene, anche se siamo stati rimossi a forza dagli automobilisti, giustamente arrabbiati con noi. Ma bloccare la strada è l’unico modo per fare arrivare anche a loro questo messaggio: siamo in pericolo, l’emergenza climatica è qui ed è ora. La siccità di quest’estate diventerà peggiore e normalità. Le ondate di calore, le alluvioni, gli incendi, non faranno che aumentare» ha dichiarato Leonardo, uno degli attivisti, direttamente dalla tangenziale di Padova.