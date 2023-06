Figli di due mamme, la protesta fuori dal tribunale di Padova con 33 bambolotti

PADOVA - Trentatrè bambolotti quanti sono i bimbi che vedono la loro registrazione all'anagrafe vacillare perchè figli di coppie omogenitoriali. Le mamme hanno scelto questa formula, silenziosa quanto efficace, per manifestare questa mattina, 23 giugno, davanti al Tribunale di Padova contro i 33 ricorsi della Procura in relazione alla registrazione degli atti di nascita dei bambini con due mamme fatti dal Comune. Un sit in promosso dall'associazione Famiglie Arcobaleno al quale hanno partecipato anche Alessandro Zan e Rachele Scarpa oltre a circa 200 persone che hanno manifestato pacificamente con cartelli e striscioni al grido di "Anche noi siamo delle famiglie", "Non ci fermeremo qui" e "A scuola impariamo che siamo tutti uguali".

Famiglie Arcobaleno: «Decisione della Procura presa su pressioni del Ministero»

Le mamme hanno manifestato poggiando nel piazzale del Palazzo di Giustizia di Padova i 33 bambolotti ciascuno con una raccomandata verde contenente il ricorso della Procura. «E' un atto politico, la Procura dovrebbe essere neutra.

E invece su pressione del Ministero dell’Interno ha mandato i ricorsi», spiega Irina referente delle Famiglie Arcobaleno.