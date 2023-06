Pride oggi a Padova. L'onda arcobaleno investe la città del Santo

PADOVA - L'onda arcobaleno del Pride tocca la città del Santo. Oggi, 3 giugno, sfilerà il corteo così come a Trento e Pavia.

«Scendiamo nelle piazze nei giorni in cui tocchiamo con mano la gravità del furore ideologico che si abbatte sulla nostra comunità - afferma Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay - Mentre il Parlamento discute di una proposta di legge per criminalizzare le persone che accedono alla gestazione per altri all'estero, iniziativa di legge inserita in un contesto complessivo di atti persecutori del governo nei confronti delle famiglie arcobaleno, il tribunale di Milano ordina la trascrizione, in una famiglia omogenitoriale, del genitore non biologico, in seguito alla morte del compagno, il genitore biologico.



«È violenza di Stato, lo diciamo forte - sottolinea - come è senza dubbio violenza di Stato il pestaggio subito da una donna trans a Milano per mano degli agenti di Polizia locale, come è evidente nel video che circola da giorni in Italia e in tutto il mondo e che racconta il nostro Paese, in questo momento storico, meglio di qualsiasi parola. Allo stesso modo, è eloquente il silenzio su questi fatti della premier Giorgia Meloni» conclude Piazzoni.