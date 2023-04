PADOVA - La Procura di Padova ha chiesto al Comune tutti gli atti, a partire dal 2017 fino ad oggi, sulla registrazione degli atti di nascita dei figli delle coppie omosessuali. In totale si tratterebbe di 33 casi di bambini registrati all'anagrafe da due mamme. La Procura potrà poi chiedere al Tribunale la nullità dell'atto. Il sindaco Sergio Giordani comunque non ha commesso alcun reato penale.

Parliamo di coppie lesbiche, sia sposate che non sposate, perlopiù giovani. In tutti i casi una delle due è la madre biologica. Si tratta di donne che hanno partorito a Padova oppure altrove ma sono comunque residenti a Padova. Quando si presentano all’ufficio anagrafe per registrare la nascita del figlio sulle voci dedicate ai genitori vengono indicate la madre naturale e poi la seconda madre.