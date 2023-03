Il sit-in arcobaleno a Padova: «Sindaci veneti, osate e non fermatevi»

PADOVA - Questa sera, 22marzo, si è tenuto sul Liston in centro a Padova, il sit-in organizzato da Radicali Padova, per chiedere ai sindaci di tutta Italia di trascrivere gli atti di nascita dei bambini e delle bambine delle coppie dello stesso sesso e di opporsi alla circolare che li intima a bloccare la registrazione. Hanno aderito anche Più Europa, l'associazione Luca Coscioni, il Partito Socialista Italiano e la Federazione Gioventù Socialista. Per le Famiglie Arcobaleno del Veneto ha parlato la referente Iryna Shaparava.

Ultimo aggiornamento: 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA