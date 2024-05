PADOVA - Oggi - 4 maggio - un interessante prologo culturale alla Golena San Massimo, domani l’evento agonistico e amatoriale lungo il Piovego: tutto è pronto per la quinta edizione della Padova Water Marathon, organizzata dalla società Canottieri con un amplissimo patrocinio istituzionale (Regione, Provincia e Comune in primis).

Eccoil programma di oggi. Gli Amissi del Piovego svolgeranno dalle 10 un mini-tour a remi Golena-Portello e ritorno; l’appuntamento è alla Golena San Massimo. A sua volta il Comitato Mura proporrà visite guidate al sistema bastionato della golena, mentre alle 11 è previsto un “aperipranzo” organizzato della Cooperativa Piovego.

Nel pomeriggio è prevista una lenta ma piacevole navigazione del Piovego, organizzata da Delta Tour con partenze alle 15 e alle 16.45; a bordo guida turistica fornita dal Comitato Mura. La sede della Canottieri si animerà per un piccolo tour lungo il Bacchiglione e con una breve lezione sui primi principi della voga. Sono previsti due turni alle 10 e alle 15. La Rari Nantes organizzerà invece un minitour su barche a remi: due i percorsi, il primo dalla sede storica fino alla Specola, la seconda dal Bassanello fino a Voltabarozzo (previsti due turni, alle 10 e alle 15).



La Water Marathon vera e propria comunque si svolgerà domani - 5 maggio - sul Bacchiglione (partenza di fronte alla sede della Canottieri), ma soprattutto sull’anello fluviale attorno alla città, un percorso di circa 20 km, interrotto da due trasbordi. La parte agonistica, con atleti provenienti da tutta Europa (e anche oltre) scatterà alle 9; a seguire, per ciascuna categoria di gara, saranno date tutte le altre partenze con distacco di qualche minuto l’una dall’altra. Si differenzia la gara di sup (Stand Up Paddle) da 10 km che scatterà alle 11.30. Il montepremi complessivo è stato portato a mille euro e le premiazioni sono previste attorno alle 13.



IL MOMENTO CLOU

Il fulcro della manifestazione è la Water Marathon amatoriale dove sono attesi circa 800 partecipanti che vogheranno con vari mezzi: canoa, kayak, “sup” e surfski per ammirare Padova da una prospettiva assolutamente straordinaria. In questo contesto pittoresco e storico, gli appassionati si cimenterannoo in una sfida emozionante attraverso i corsi d’acqua che circondano il centro storico. L’atmosfera sarà magica, immersa nella storia della città, e il percorso diventa un’esperienza straordinaria che mescola sport, natura e cultura in modo unico; la spettacolare partenza di massa sarà data alle 10. Sono previsti due trasbordi lungo il percorso, entrambi presidiati e forniti di punto ristoro. Il primo lo si trova dopo 5 km con il caratteristico superamento del ponte Sant’Agostino a ridosso dell’osservatorio astronomico della Specola; il secondo è collocato al km 14 per superare le chiuse di Voltabarozzo. Poi, lungo il canale Scaricatore si tornerà sul Bacchiglione e infine al punto di partenza; le cucine della Canottieri garantiranno a tutti i partecipanti la possibilità di rifocillarsi fino alle 16.30.

Questa quinta edizione della Padova Water Marathon si preannuncia come la più partecipata; la sua notorietà sta infatti aumentando di anno in anno. Già ora è inserita nel calendario internazionale dell’Icf e piace sia agli agonisti che agli amatori. Padova è una bella città, ma sembra che dall’acqua sia ancora più bella. Provare per credere.