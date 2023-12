PADOVA - Per la gestione degli spritz sul Naviglio vince la continuità. È stata, infatti, l'associazione "Il Naviglio" di Nicola Zoppelletto e Gianni Boscaro ad aggiudicarsi per i prossimi quattro anni (nel 2027 scadrà infatti la convenzione tra Comune e Genio Civile) l'area che si affaccia sul Piovego e che nel periodo estivo ospita chioschi posizionati lungo via Colombo.

I PUNTEGGI

L'Associazione Naviglio, in quanto vincitrice, ha ottenuto il punteggio massimo (cioè 100: 80 per la parte tecnica e 20 per quella economica), mentre invece la HIP srl di Andrea Massaggia, gestore delle discoteche Villa Barbieri e Q non ha superato quota 82,78 (75,81 per la parte tecnica e 6,97 per quella economica). Il canone offerto dall'Associazione Naviglio è pari 152.500 euro all'anno, mentre invece HIP ha offerto 102.000 euro.

Per quel che riguarda le altre due società che hanno partecipato al bando, ovvero la Pape Srl e l' associazione Non solo mare (quest'ultima fa capo Federico "Chicco" Contin, ovvero l'imprenditore che gestiva il Naviglio prima dell' arrivo di Zoppelletto e soci) non hanno invece superato lo sbarramento di minimo 18 punti su 27 previsto per il parametro relativo a "interventi realizzati per migliorare sicurezza e comfort nella frequentazione dell'area concessa e di quella circostante durante la realizzazione delle iniziative" e quindi non sono stati ammessi all'apertura dell'offerta economica.

IL RICORSO

A quanto si apprende, non è escluso che proprio Contin possa presentare un ricorso. I Navigli sono il primo luogo di aggregazione degli universitari da aprile a luglio e i nuovo gestori avranno a disposizione 4 anni per programmare un'offerta che trovi anche occasioni di riflessione magari con la presentazione di un libro o con manifestazioni a sfondo culturale. I concessionari dovranno continuare a garantire attraverso gli "street tutor" che non vi siano episodi di degrado e che sia mantenuto uno standard di sicurezza adeguato mentre una delle novità fondamentali del bando che si è appena chiuso è che i gestori dovranno continuare a curare gli spazi assegnati per tutto l'anno e non solo per la durata della manifestazione. E mantenere l'equilibrio acustico che è stato concordato con i residenti. I chioschetti dalla passerella Balbino del Nunzio a Porta Portello dovranno essere installati solo da aprile a luglio e poi tolti. Gli spritz sul Naviglio, nati quasi 20 anni fa per delocalizzazione la movida dalle piazze, sono diventati un punto di riferimento per l'estate padovana e non solo.