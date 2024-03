Prostituzione, arrestato un agente della polizia di Stato e una sudamericana

Agente della Polizia di Stato arrestato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La Squadra mobile di Treviso, a seguito di un'articolata attività di indagine, ha arrestato in flagranza di reato un poliziotto e una donna sudamericana che, in concorso tra di loro avevano creato un sistema di gestione e di sfruttamento di numerose prostitute che esercitavano la propria attività in diverse abitazioni.

L'agente, in servizio in un'altra Provincia e già da tempo sospeso da servizio, secondo la ricostruzione investigativa, da alcuni mesi portava avanti questo sistema illegale che prevedeva il reclutamento, la gestione e lo sfruttamento di prostitute, prevalentemente straniere, con un ricavo di significative somme di denaro.

La Squadra mobile ha arrestato in flagranza l'uomo e proceduto al fermo di polizia giudiziaria della donna che, nel frattempo, si stava allontanando dall'Italia. I provvedimenti sono stati entrambi già convalidati dall'autorità giudiziaria.