Bussolengo. Marito e moglie in carcere: gestivano un club privato a luci rosse, scoperti anche i clienti che stavano per "consumare"

BUSSOLENGO (VERONA) - I carabinieri hanno arrestato in flagranza due persone a Bussolengo. Nella nottata del 22 febbraio i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Peschiera e della Stazione di Bussolengo hanno eseguito un controllo nei confronti di un club privato. Nel corso del controllo è emerso che i titolari del locale facessero prostituire due ragazze italiane. Sono stati sorpresi ed identificati diversi clienti all’interno dell’esercizio che si apprestavano a consumare il rapporto sessuale pattuito.

All’esito del controllo, un uomo di 63 anni e una donna di 51 anni, marito e moglie e gestori del locale, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione.

Il locale è stato inoltre sottoposto a sequestro preventivo, nonché diversi dispositivi elettronici in uso agli arrestati e la somma contante di euro 1000,00 circa.

I controlli, coordinati, pianificati sul territorio della Compagnia di Peschiera, proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione rivolta alle zone cittadine, industriali e commerciali, più esposte a furti e altri delitti contro la persona ed il patrimonio.