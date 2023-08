PADOVA - Niente pensionato di lusso all’interno delle due palazzine liberty di piazzale Boschetti, al loro posto saranno realizzati appartamenti di lusso e uffici. In teoria, in virtù di una permuta con il Comune dell’area a ridosso del parco Iris, la società Liberty srl avrebbe dovuto realizzare all’interno dei due edifici un senior residence per over 65, che avrebbe dovuto svilupparsi in 84 unità abitative, ciascuna grosso modo di 45 metri quadrati. Questo in teoria. In pratica, invece, gli immobili saranno trasformati in appartamenti e uffici.

Ad annunciare l’ennesimo cambio di progetto – inizialmente si era parlato di un grande residence dotato di ristorante panoramico affacciato sulla vicina Cappella degli Scrovegni – sono stati, ieri mattina, il vicesindaco Andrea Micalizzi e l’assessore all’Edilizia privata Antonio Bressa che hanno fatto approvare in giunta una delibera ad hoc. «Con i privati abbiamo raggiunto un accordo sulle compensazioni legate alla permuta tra il parco Iris e il Boschetti – ha spiegato Bressa – Rispetto al progetto originale, infatti, i posti auto passano 51 a 94. Saranno poi garantite le 3 corsie lungo via Trieste. Una nuova perizia ha poi riconosciuto altri 630 mila euro al Comune. Questo significa che ci sarà corrisposta una cifra complessiva pari a 1,2 milioni di euro, soldi che saranno utilizzati per interventi di utilità pubblica. Non solo. Questo passaggio accelera i tempi per il rilascio del permesso a costruire e, in tutti i casi, i privati potranno aprire i loro cantieri solamente quanto avranno terminato le opere pubbliche concordate. Opere che dovranno essere ultimate entro un anno».

«Le modifiche all’accordo riguardano anche l’utilizzo che verrà fatto di questi due immobili – ha aggiunto l’esponente Dem – immobili che non ospiteranno, come ipotizzato in precedenza, un pensionato di lusso, ma appartamenti e uffici».



GLI INTERVENTI

«Per quel che riguarda gli oltre 600 mila euro legati all’ultima perizia – ha detto, invece, Micalizzi – questi serviranno essenzialmente per due interventi. Il primo è l’installazione a spese dei privati della cosiddetta vela, ovvero l’elemento architettonico che farà da raccordo tra le due palazzine e il parco Tito Livio in via di realizzazione nell’area dell’ex piazzale Boschetti. Le altre risorse saranno utilizzate, invece, per la riqualificazione della passeggiata sul lungargine Piovego, dal Portello alla passerella che porta al parco d’Europa».

«Le due opere andranno ad aggiungersi ad altri interventi legati a questa operazione – ha concluso il numero due di Palazzo Moroni – ricordo, per esempio, il nuovo marciapiede di via del Commissario, la riqualificazione di via Cardan, il parcheggio in via San Lazzaro e una pista ciclopedonale su via Marconcelli». L’operazione di piazzale Boschetti è legata doppio filo, appunto, alle aree del parco Iris (ora di proprietà del Comune) che andranno ad ampliare l’omonimo parco. In questo caso i lavori dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno. Un intervento che è stato finanziato con 2 milioni di euro legati ai fondi Pnrr. Attualmente il parco si estende su 6 ettari e mezzo di superficie e con questi lavori di ampliamento diventerà di 16 ettari, 9 e mezzo in più rispetto all’attuale con nuove attrezzature.