Mestre. La "nuova" area residenziale in viale San Marco, parte la vendita: dai 145mila euro per i monolocali ai 360mila per gli attici

MESTRE - L'hanno ribattezzato "Habitat" ridisegnando, per quanto possibile visto che i palazzi sono costruiti ormai da anni, spazi e look del complesso all'angolo tra viale San Marco e via Sansovino.

Se, dopo il doppio abbandono del cantiere che era diventato uno dei "buchi" di Mestre, i lavori di completamento del nuovo quartiere residenziale sono iniziati nell'autunno scorso, ora è partita la vendita degli 89 appartamenti previsti nei tre condomini alle spalle dell'ex centrale "Cellina" affacciata sul Viale. E un 30 per cento di alloggi - di cui la maggior parte "chiavi in mano" perché verranno consegnati arredati - è già stato venduto.

RILANCIO

É l'azienda immobiliare "L'Arte di Abitare" ad occuparsi della commercializzazione del complesso residenziale rilevato dal Gruppo Industrie Edili Holding di Padova, per il quale è prevista la consegna nel settembre 2025. Un'operazione attesa da anni e sulla quale pochi avrebbero scommesso, viste le difficoltà di altri interventi annunciati e poi stoppati in città. Invece, dopo aver acquistato per dieci milioni di euro il compendio abbandonato e "depredato" di tutto ciò che poteva essere portato via (a partire da tubi, condotte e raccordi in rame e ottone che erano già stati interamente installati), i nuovi investitori si sono messi al lavoro per progettarne il completamento. «C'era bisogno di un'azienda solida per aver la forza di portare avanti questo intervento... Del resto non si tratta di pochi appartamenti, ma una novantina» spiega Sebastiano Boscolo, area manager de "L'Arte di Abitare".

Il progetto che è andato così ad attualizzare un intervento edilizio che era stato avviato da Arehotel nel 2009, con un primo stop nel 2012, quindi la ripresa dei lavori da parte di Protec nel 2015, durata però solo un anno. Gli appartamenti sono stati così portati in classe energetica A4, con pannelli solari sul tetto dei palazzi (quelli precedenti sono stati tutti sostituiti) e vengono forniti anche già arredati, mentre tra i condomini verrà ricavato un parco privato.

I PREZZI

Resta ancora esclusa dall'intervento di recupero l'ex centrale Cellina per la quale, comunque, era stata stralciata la destinazione commerciale e direzionale per far spazio solo alla residenza. I prezzi degli appartamenti che saranno pronti l'anno prossimo? Quando il complesso era nelle mani della Protec (la società "madre" proprietaria di Arehotel che iniziò la costruzione delle case, due società entrambe fallite) il costo degli appartamenti andava da 200-250 mila euro per quelli da 75-80 metri quadrati con una stanza da letto, a 250-300 mila per 100 metri quadrati con due camere e doppi servizi, fino a 300-400 mila euro per le unità più grandi con tre camere. Prezzi che non erano proprio "popolari", tanto che attualmente gli alloggi commercializzati vanno da 145mila euro per il monolocale a 360mila per gli attici che si sviluppano su due livelli dei palazzi di cinque piani.

«Le prime prenotazioni sono arrivate da acquirenti che vivono proprio nella zona di viale San Marco e aree limitrofe, ma in case che hanno parecchi anni, senza ascensore né riscaldamento autonomo - riprende Sebastiano Boscolo de "L'Arte di Abitare" -. In questo caso, in generale, ci danno il loro appartamento da vendere e noi cerchiamo di organizzare i tempi del futuro trasferimento. Poi sono arrivate richieste anche di chi vuole tornare a Mestre dalla zona di Mogliano oppure di Martellago, ma vi sono anche acquirenti che acquistano i bilocali per metterli "a reddito"». Del resto, oggi, le case si comprano anche per questo.