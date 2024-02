Mestre. Il nuovo quartiere di lusso: sei condomini residenziali con darsena privata e "bosco verticale". Prezzi da 260 mila a 420mila euro per gli attici

MESTRE - Partono in questi giorni i lavori per costruire l'ultimo pezzo rimasto libero del quartiere Pertini, l'angolo a Nordest che confina con il bosco dell'Osellino, l'istituto tecnico Gritti e con i canali scolmatori Acque Alte e Acque Basse. Non sarà un altro Peep per edilizia popolare - ormai di quelli non se ne fanno più - ma un complesso di sei condomini residenziali di lusso, con prezzi che varieranno da 260 mila euro per un appartamento da 98 metri quadrati al primo piano fino ai 420 mila euro per gli attici da 136 metri quadrati al sesto piano (tutti con garage e lavanderia inclusi nel prezzo). Sette piani per ogni edificio più uno interrato per un numero di appartamenti che varierà da 84 a 108, a seconda delle richieste degli acquirenti per la personalizzazione degli spazi. Le forme ricordano molto quelle del Manuzio Palace di viale San Marco, e infatti il progettista è lo stesso, l'architetto Giovanni Zanetti: ampie terrazze con molte piante (sulla falsariga dei boschi verticali di Milano) e impianti energetici all'avanguardia sono le caratteristiche più evidenti del complesso che sarà pronto per il terzo trimestre del 2025 dato che l'inizio lavori, previsto prima a settembre 2023 e poi lo scorso gennaio, è slittato di qualche mese.