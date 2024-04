TREVISO - È iniziata questa mattina, 8 aprile, la demolizione delle prime quattro palazzine di Monigo dove sorgeranno 64 nuovi appartamenti dell'Ater. I nuovi alloggi saranno pronti entro il 2030.

In totale saranno demolite 11 palazzine all'altezza della rotatoria davanti allo stadio di rugby di Monigo per un totale di 88 alloggi ormai vecchi e disabitati. Al loro posto verranno realizzati in tutto 163 nuovi appartamenti (per in investimento di oltre 10 milioni di euro) tra San Paolo e San Liberale. (Video Mattia Mocci, Nuove Tecniche e Paolo Calia)