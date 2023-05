PADOVA - Salgono ancora i costi per il recupero di piazzale Boschetti e Fratelli d’Italia va all’attacco. «Le opere pubbliche padovane sono un pozzo senza fondo che continua a drenare risorse, dopo il disastro Euganeo, ora è la volta di piazzale Boschetti – ha tuonato il consigliere meloniano Enrico Turrin - abbiamo appreso da una delibera di giunta che la riqualificazione di piazzale Boschetti subirà un ulteriore aggravio di spese di oltre 200mila euro. Un affidamento che nel 2019 era stato di 2, 3 milioni di euro e che ora, dopo nuove perizie e ben 4 assestamenti, porta il totale a ben 3,5 milioni. Una cifra mostruosa con un aumento dei costi del 50%. Ma non è tutto, nella delibera, infatti, viene previsto “di dare atto che il tempo contrattuale viene aumentato di 90 giorni”».

«Se a tutto ciò sommiamo i dubbi più volti espressi sulla cessione ai privati di una corsia di via Trieste, poi rientrata, e ai conti sul numero di posti auto che non collimano tra progetto iniziale e finale, i padovani potranno rendersi conto di come venga gestita la cosa pubblica da parte di questa amministrazione – ha detto ancora il presidente della commissione Controllo e Bilancio - insomma, ad un anno esatto dall’autocelebrativa e puramente elettorale parata di sindaco e giunta al parco Tito Livio, piazza Boschetti sembra indirizzata nello stesso percorso intrapreso dallo Stadio Euganeo, vicende giudiziarie a parte: tempi biblici e costi esplosi totalmente a carico dei padovani».

Aggravio di spesa, ecco perché

«I 200 mila euro in questione – ha ribattuto, però, il vicesindaco Andrea Micalizzi – servono per interventi di miglioria rispetto al progetto originale e per ultimare alcune bonifiche. Purtroppo stiamo parlando di un cantiere che è stato molto gravato dalla presenza di amianto e di idrocarburi e questo, inevitabilmente, ha fatto salire i costi».

«Oltre alle bonifiche che non potevano essere previste prima di iniziare i lavori – ha aggiunto il numero due di Palazzo Moroni – le risorse aggiuntive serviranno all’adeguamento della fascia di confine tra l’area pubblica e quella di proprietà dei privati, quindi a ridosso delle palazzine liberty che si affacciano su via Trieste. Anche perché il progetto iniziale non prevedeva la sistemazione dei due immobili, ma solamente la realizzazione del parco. Non solo, è necessario anche lo spostamento di un pozzo artesiano. Sono previste pure delle migliorie per quel che riguarda la parte erbosa del parco. In programma c’è poi il miglioramento dell’arredo urbano. In questo modo il parco sarà anche più accogliente». Nell’attesa che vengano realizzati questi lavori, si attende il recupero delle palazzine. Il progetto messo in campo da Liberty, la società nata proprio per questo intervento, è quello di realizzare una residenza di lusso per anziani. Una struttura dotata di tutti i comfort. Nell’edificio in acciaio e vetro, che diventerà il collegamento fra le due palazzine, ci saranno al piano terra un ristorante, un coffee-tea e un fast food. Mentre gli ospiti potranno godere di servizi come palestra, piscina e centro benessere. Al primo piano, raggiungibile sia con una scalinata che con l’ascensore interno, in programma ci sono tre sale per eventi di tipo pubblico e culturale. Nella grande terrazza all’ultimo piano troverà invece posto una serra-giardino con annessa sala di lettura. Un particolare interessante è il fatto che la vela centrale in acciaio, prevista dall’architetto Attolico come elemento scenografico, partirà dal piano interrato. Complessivamente i due immobili accoglieranno 84 unità abitative da 45 metri quadri ciascuna da destinare agli over 65.