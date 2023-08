PADOVA - La parrocchia di San Marco, in sintonia con il Comune e le forze dell’ordine, vuole riappropriarsi dell’area del parcheggio dell’ex Consorzio Agrario, dietro la chiesa, da tempo occupata da parcheggiatori abusivi. Al posto dei nigeriani che chiedono, a volte con insistenza, dei piccoli compensi per la sosta delle auto, il parroco don Bruno Bevilacqua, consultati l’amministrazione e la polizia locale della Federazione, ha lanciato l’idea che siano dei volontari della parrocchia a controllare l’area utilizzata in gran parte dagli utenti dell’ospedale cittadino.



«Al posto dei parcheggiatori abusivi possiamo impegnare nostri volontari che riceverebbero un piccolo contributo economico dai proprietari delle automobili in sosta: somma che potrebbe andare a sostegno delle attività parrocchiali - afferma don Bruno - . In questo modo il parcheggio sempre occupato interamente ogni giorno della settimana sarebbe controllato e si eviterebbe il ritorno degli abusivi che, in passato, si sono resi protagonisti di richieste di denaro e di provocazioni».

TRASPARENZA

Il parroco di San Marco ora dovrà concordare e formalizzare l’iniziativa con il Comune, ma intanto è alla ricerca di volontari che possano prendersi cura del parcheggio. «Ci saranno orari e modalità ben definiti - aggiunge don Bevilacqua sul foglietto parrocchiale -. Il park, insieme ai posti auto lungo via Cosma e Riviera San Marco, è attualmente l’unico spazio rimasto a disposizione per chi si deve recare al Pietro Cosma da nord. La presenza di un posteggiatore regolare potrebbe anche risolvere il problema delle buche e del terreno sconnesso, con segnalazioni immediate ai tecnici della manutenzione del Comune».

LA SITUAZIONE

Sicuramente resta l’emergenza parcheggi nei dintorni del nosocomio ospedaliero cittadino. I vigili, in questi ultimi mesi, hanno debellato il fenomeno dei posteggiatori abusivi ma restano i disagi per i pazienti anziani e con difficoltà motorie. Dopo la chiusura per motivi di sicurezza dell’area di sosta di fronte all’ingresso dei poliambulatori, agli utenti del Pietro Cosma resta infatti solo il parcheggio della chiesa, in sassi e con il fondo sempre in pessime condizioni, la limitata riviera San Marco e il grande parcheggio a sud in via Cao del Mondo. Quest’ultimo, sempre pieno, risulta lontano da chi deve accedere in pronto soccorso o per gli anziani e le persone in difficoltà che devono andare ai poliambulatori.



Spesso gli automobilisti lasciano il proprio mezzo anche in divieto di sosta lungo via Cosma. «Certamente il parcheggio dietro la chiesa, nelle condizioni attuali, non è sufficiente - ammette il comandante della polizia locale Antonio Paolocci -. Stiamo lavorando con l’amministrazione comunale per trovare presto una soluzione e migliorare la viabilità e i parcheggi di tutta l’area ospedaliera». La prova del nove sarà comunque ora a settembre con la ripresa di tutte le attività.